"خطرًا جديًا بتوسع الصراع".. رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على استهداف هنية

(وكالات)

علق رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الأربعاء، على اغتيال قوات الاحتلال الإسرائيلي، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، قائلًا إن لبنان يدين اغتيال هنية ويرى في هذا العمل "خطرا جدياً بتوسع دائرة القلق العالمي والخطر في منطقة الشرق الأوسط".

ومن المنتظر أن يعلن الحرس الثوري الإيراني، عن بيان ثاني في وقت لاحق اليوم، عن عملية استهداف إسماعيل هنية في مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وأعلنت حركة حماس في وقت سابق صباح اليوم، استشهاد هنية رفقة أحد من حراسه، في غارة إسرائيلية استهدفت مقر إقامته.