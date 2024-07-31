إعلان

BBC

"جريمة شنيعة".. قطر تعلق على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية

10:26 ص الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل هنية

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

(وكالات)

علقت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، قائلة إن " اغتيال هنية جريمة شنيعة وتصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني".

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها، أن استهداف إسرائيل للمدنيين بغزة سيؤدي لانزلاق المنطقة للعنف وتقويض فرص السلام في المنطقة.

وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق اليوم، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وجاء استهداف هنية خلال غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم، ارتقى بعدها القائد في الحركة رفقة أحد من حراسه.

اغتيال إسماعيل هنية وزارة الخارجية القطرية حركة حماس اغتيال هنية
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"خطرًا جديًا بتوسع الصراع".. رئيس الحكومة اللبنانية يعلق على استهداف هنية

إعلان

إعلان

برقم الجلوس.. رابط نتيجة الثانوية الأزهريّة 2024
إيران: دم هنية لن يذهب هباء
"صاروخ موجه نحو جسده".. كيف اغتالت إسرائيل "إسماعيل هنية"؟
إسرائيل تغتال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس
"ضيف عظيم وكريم جداً".. استقبال خاص من الرئيس السيسي للشيخ محمد بن زايد بالعلمين الجديدة (فيديو)