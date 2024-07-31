"جريمة شنيعة".. قطر تعلق على اغتيال إسرائيل لإسماعيل هنية

(وكالات)

علقت وزارة الخارجية القطرية، اليوم الثلاثاء، على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية، قائلة إن " اغتيال هنية جريمة شنيعة وتصعيد خطير وانتهاك سافر للقانون الدولي والإنساني".

وأضافت الخارجية القطرية في بيانها، أن استهداف إسرائيل للمدنيين بغزة سيؤدي لانزلاق المنطقة للعنف وتقويض فرص السلام في المنطقة.

وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق اليوم، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي، لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مقر إقامته في طهران.

وجاء استهداف هنية خلال غارة جوية شنتها القوات الإسرائيلية فجر اليوم، ارتقى بعدها القائد في الحركة رفقة أحد من حراسه.