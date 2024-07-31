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الحرس الثوري الإيراني يصدر بيانه الثاني بشأن اغتيال هنية بعد ساعة

10:16 ص الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل هنية

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(وكالات)

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء، اليوم الأربعاء، أن البيان الثاني للحرس الثوري بشأن استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية حماس إسماعيل هنية سيتم نشره بعد ساعة.

وأعلنت حركة حماس، صباح اليوم، اغتيال إسماعيل هنية فجر اليوم الأربعاء، في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في العاصمة الإيرانية طهران.

وجاء في بيان الحرس الثوري الإيراني، أن هنية البالغ من العمر 62 عاما استشهد خلال الاستهداف الإسرائيلي، رفقة أحد من حراسه.

وجاء ذلك بعد توعد إسرائيل، بالرد على استهداف قرية مجدل الشمس في الجولان المحتل وهو الهجوم الذي اتهمت فيه تل أبيب حزب الله اللبناني، بينما نفى الأخير تورطه في الهجوم.

إسماعيل هنية الحرس الثوري الإيراني اغتيال هنية حركة حماس
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