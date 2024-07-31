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حزب الله: شهادة القائد هنية تزيد المقاومين إصرارًا

10:15 ص الأربعاء 31 يوليو 2024

حزب الله

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وكالات

علقت جماعة حزب الله اليوم الأربعاء، على اغتيال إسماعيل هنية قائد المكتب السياسي لحماس، قائلة إن "شهادة القائد إسماعيل هنية ستزيد المقاومين في كل ساحات المقاومة إصرارا وعنادا على مواصلة طريق الجهاد".

وأضافت في بيان لها أن "هنية من قادة المقاومة الكبار الذين وقفوا بشجاعة أمام مشروع الهيمنة الأمريكي والاحتلال الصهيوني".

وأعلنت حركة حماس فجر الأربعاء 31 يوليو مقتل رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية في "غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران" بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

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