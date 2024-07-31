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لن يمر عبثا.. قياديان في حماس يعلقان على اغتيال إسماعيل هنية في إيران

08:41 ص الأربعاء 31 يوليو 2024

موسى أبو مرزوق

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وكالات

عقّب القيادي بحركة حماس، سامي أبوزهري، على اغتيال قائد المكتب السياسي للحركة، إسماعيل هنية في العاصمة الإيرانية، طهران، وفقا لما أعلنته الحركة ووسائل إعلام إيرانية، صباح الأربعاء.

وقال أبو زهري إن الحركة "مستعدة لدفع أثمان مختلفة" بعد مقتل الزعيم السياسي للحركة إسماعيل هنية في طهران، موضحا: "نحن نخوض حربا مفتوحة لتحرير القدس ومستعدون لدفع الأثمان المختلفة".

من جهته قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، موسى أبو مرزوق إن اغتيال هنية "لن يمر عبثا"، لافتا إلى أن "اغتيال القائد إسماعيل هنية كان عملا جبانا ولن يمر عبثا".

وفي أعقاب أنباء اغتيال هنية، تعالت أيضًا دعوات إلى إضراب عام في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية، وفقًا لما ذكرته قناة الأقصى التابعة لحركة حماس.

وفي المقابل، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه "لا يرد على التقارير الواردة في وسائل الإعلام الأجنبية"، وذلك عندما طلب منه التعليق على بيان "حماس" بأن هنية اغتيل في "غارة صهيونية" في طهران.

موسى أبو مرزوق لن يمر عبثا قياديان في حماس يعلقان اغتيال إسماعيل هنية إيران
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