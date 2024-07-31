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BBC

بعد اغتيال هنية.. اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني بحضور قائد فيلق القدس

08:33 ص الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل هنية

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وكالات

أعلنت نيويورك تايمز نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، أن مجلس الأمن القومي الإيراني عقد اجتماعًا عاجلا بحضور قائد فيلق القدس وذلك للرد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران.

أعلنت السلطات الإسرائيلية إغلاق المجال الجوي من مدينة الخضيرة شمالي تل أبيب إلى الحدود الشمالية، تحسبا لأي رد على عملية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، أثناء تواجده في طهران

وأعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران مع أحد حراسه الشخصيين.

ووصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مجلس الشورى، وقد التقى الأخير والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وجاءت مراسم أداء اليمين الدستورية، الثلاثاء، وسط مخاوف من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في أعقاب قصف صاروخي السبت على الجولان.

إسماعيل هنية بعد اغتيال هنية اجتماع لمجلس الأمن القومي الإيراني قائد فيلق القدس
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