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بالصور.. آخر ظهور لإسماعيل هنية قبل اغتياله في إيران

08:07 ص الأربعاء 31 يوليه 2024

إسماعيل هنية

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وكالات

أعلن الحرس الثوري الإيراني، الأربعاء، أن الاحتلال الإسرائيلي اغتال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران مع أحد حراسه الشخصيين.

ووصل هنية إلى طهران، الثلاثاء، لحضور حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان في مجلس الشورى، وقد التقى الأخير والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

وجاءت مراسم أداء اليمين الدستورية، الثلاثاء، وسط مخاوف من نشوب حرب بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في أعقاب قصف صاروخي السبت على الجولان.

imagesوفي وقت لاحق الثلاثاء، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي قتلت أكبر قائد عسكري في "حزب الله" فؤاد شكر، المعروف أيضا باسم "سيد محسن"، في منطقة الضاحية الجنوبية ببيروت.

وحذر الرئيس الإيراني بزشكيان، الإثنين من عواقب الهجوم الإسرائيلي على لبنان، بعد توعد تل أبيب بالرد القوي ضد حزب الله.

images (1)وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بأن بزشكيان أبلغ نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في اتصال هاتفي بأن أي هجوم إسرائيلي محتمل على لبنان سيكون له عواقب وخيمة.

ويشكل حزب الله وحركة حماس جزءا من مجموعة من الفصائل المتحالفة مع إيران في المنطقة، التي تطلق على نفسها اسم "محور المقاومة".

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إسماعيل هنية آخر ظهور لإسماعيل هنية قبل اغتياله في إيران
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