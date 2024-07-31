بـ"دعوة للفلسطينيين".. أول تعليق من "أبو مازن" على اغتيال إسماعيل هنية

كتب- أحمد جمعة:

أدان الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبو مازن"، بشدة اغتيال رئيس حركة حماس إسماعيل هنية.

واعتبر "عباس" الحادث "عملا جبانا وتطورا خطيرا".

ووفق بيان نشرته وكالة الأنباء الفسطينية، دعا الرئيس الفلسطيني "جماهير شعبنا وقواه إلى الوحدة والصبر والصمود، في وجه الاحتلال الإسرائيلي".

وفق وقت سابق، أعلنت حركة "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر تليجرام إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".