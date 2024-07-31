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بعد اغتيال هنية.. الحرس الثوري الإيراني يكشف عن أولى تحركاته

07:23 ص الأربعاء 31 يوليه 2024

الحرس الثوري الإيراني

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وكالات
أكد الحرس الثوري الإيراني، استشهاد إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وأحد حراسه الشخصيين إثر استهداف مقر إقامتهم بطهران، الأربعاء.

ووفق وسائل إعلام إيرانية، أشار الحرس الثوري الإيراني إلى إجراء تحقيق في أسباب وأبعاد حادث استشهاد هنية وسيتم الإعلان عن نتائجه لاحقا.

وفق وقت سابق، أعلنت حركة "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر تليجرام إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".

الحرس الثوري الإيراني بعد اغتيال هنية يكشف عن أولى تحركاته
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