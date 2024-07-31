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BBC

"صاروخ موجه نحو جسده".. كيف اغتالت إسرائيل "إسماعيل هنية"؟

07:05 ص الأربعاء 31 يوليو 2024

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية

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وكالات
كشفت مصادر إيرانية، عن الطريقة التي جرى بها اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، اليوم الأربعاء.

ونقلت وسائل إعلام عن المصادر قولها إن "الاغتيال تم بصاروخ موجّه نحو جسد هنية مباشرة".

وحسبما ذكر الحرس الثوري في بيان فإن هنية قتل مع أحد حراسه الشخصيين، وهو ما أكدته وكالة الأنباء الإيرانية التي قالت إن "هنية قضى وأحد حراسه إثر استهداف مقر إقامتهم في طهران".

أعلنت حركة "حماس"، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، اليوم الأربعاء.

وقالت الحركة في بيان نشرته عبر تليجرام إن هنية "قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان".

وقال عضو المكتب السياسي للحركة موسى أبو مرزوق، إن "اغتيال هنية عمل جبان ولن يمر سدى".

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل
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