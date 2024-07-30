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BBC

غارات مجهولة المصدر على كتائب تابعة لحزب الله في العراق

11:34 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

أرشيفية

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وكالات

أعلنت وسائل إعلام أمريكية سقوط نحو 7 قتلى من جراء قصف مجهول المصدر على ناحية "جرف الصخر" معقل "كتائب حزب الله" العراقي.

أعلنت قناة العربية/ الحدث نقلا عن مصادر لها، تحرك بوارج أمريكية باتجاه شواطئ لبنان اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بمقتل فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله اللبناني في الغارة التي استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما نقلته "الحدث" عن مصادرها.

وأشارت إلى أنه جرى نقل القيادي في حزب الله إلى مستشفى الرسول الأعظم على طريق مطار بيروت، موضحة أنه تم فرض طوق أمني حول مستشفى الرسول الأعظم حيث نقل جثمان شكر.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، فشل محاولة اغتيال فؤاد شكر الملقب بالحاج محسن رئيس أركان حزب الله اللبناني.

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن 3 مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إن الضربة الإسرائيلية استهدفت فؤاد شكر رئيس غرفة العمليات في حزب الله، موضة أن مصيره لا يزال مجهولا.

حزب الله غارات جوية جرف الصخر كتائب حزب الله العراق
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