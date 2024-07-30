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بعد انتهاء مراسم تنصيب الرئيس الإيراني.. عبد العاطي يتوجه إلى الدوحة

11:21 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة

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وكالات

صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، أن بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة توجه، مساء اليوم الثلاثاء، إلى الدوحة عقب انتهاء مشاركته في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، وذلك لإجراء مباحثات سياسية مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن زيارة وزير الخارجية والهجرة إلى قطر تأتي في إطار ما شهدته العلاقات الثنائية خلال السنوات الأخيرة من نقلة نوعية، حيث شهدت تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين الشقيقين، والتي مثلت محطات هامة على صعيد توثيق علاقات الشراكة بين الجانبين وإكسابها المزيد من الزخم، فضلاً عن التنسيق القائم بشأن التعامل مع عدد من القضايا الإقليمية، وفي مقدمتها أزمة قطاع غزة.

ومن المقرر أن يستقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الوزير عبد العاطي خلال زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة.

بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة أحمد أبو زيد الرئيس الإيراني
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