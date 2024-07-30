إسرائيل تفتح الملاجئ تحسبا لقصف من حزب الله

وكالات

ذكرت صحيفة معاريف أن السلطات فتحت الملاجئ وسط إسرائيل تحسبا لقصف من حزب الله بعد الغارة التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

كانت هيئة البث الإسرائيلية، قالت إنه بالنسبة لإسرائيل انتهى الهجوم والأمر يعتمد على رد فعل حزب الله.

ونقل موقع بلومبرج عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت تمثل رد إسرائيل على حادثة مجدل شمس بالجولان، والذي كان حزب الله قد نفى مسؤوليته عنها.

ونقلت القناة الـ12 عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن اندلاع الحرب من عدمه لا يعتمد على حزب الله، وليست لدى تل أبيب أي نية لبدء حرب إقليمية.

في حين ذكرت يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي في حالة تأهب قصوى حاليا.