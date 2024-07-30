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العربية: تحرك بوارج أمريكية باتجاه شواطئ لبنان

11:04 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

أرشيفية

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وكالات

أعلنت قناة العربية/ الحدث نقلا عن مصادر لها، تحرك بوارج أمريكية باتجاه شواطئ لبنان اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الثلاثاء، بمقتل فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله اللبناني في الغارة التي استهدفته في الضاحية الجنوبية لبيروت، وفق ما نقلته "الحدث" عن مصادرها.

وأشارت إلى أنه جرى نقل القيادي في حزب الله إلى مستشفى الرسول الأعظم على طريق مطار بيروت، موضحة أنه تم فرض طوق أمني حول مستشفى الرسول الأعظم حيث نقل جثمان شكر.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أعلنت، اليوم الثلاثاء، فشل محاولة اغتيال فؤاد شكر الملقب بالحاج محسن رئيس أركان حزب الله اللبناني.

قالت وكالة "رويترز" نقلا عن 3 مصادر أمنية، اليوم الثلاثاء، إن الضربة الإسرائيلية استهدفت فؤاد شكر رئيس غرفة العمليات في حزب الله، موضة أن مصيره لا يزال مجهولا.

من جانبها، ذكرت قناة 13 العبرية، أن الهدف في غارة بيروت هو فؤاد شكر رئيس أركان حزب الله وهو الرجل الثاني في الحزب.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يملك تأكيدا نهائيا بنجاح اغتيال فؤاد شكر.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، أن الجيش استهدف في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في

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