البيت الأبيض: نتواصل مع إسرائيل ودول المنطقة لتجنب التصعيد وتوسع الحرب

وكالات

قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تتواصل بانتظام مع إسرائيل ودول المنطقة لتجنب التصعيد وتوسع الحرب.

وأشار كيربي إلى أن أمريكا لا تعتقد أن الحرب بين حزب الله وإسرائيل حتمية.

فيما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة تعمل على حل دبلوماسي لتجنب التصعيد بين لبنان وإسرائيل.

وأشار ميلر إلى أن وقف إطلاق النار في غزة يمكن أن يؤدي إلى تهدئة الأوضاع على الحدود بين إسرائيل ولبنان، موضحا أن واشنطن تدعم إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد حماس وحزب الله وإيران.

وأوضح ميلر إلى ان الإدارة الأمريكية تتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين واللبنانيين لتجنب استهداف المدنيين وإعادتهم لبيوتهم.

وقالت القناة 13 العبرية، اليوم الثلاثاء، إن الهدف في غارة بيروت هو فؤاد أبو محسن رئيس أركان حزب الله وهو الرجل الثاني في الحزب.

وكشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، أن الجيش استهدف في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في "مجدل شمس" بالجولان السوري المحتل شمالي إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار عقب الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت القناة الـ 12 العبرية، إلى أن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية انتهى.

وأكدت وسائل إعلام مقربة من حزب الله، مقتل قيادي بحزب الله بالغارة الجوية على الضاحية الجنوبية.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت نقلا عن مصدر أمني لبناني، اليوم الثلاثاء، إن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الشخصية المستهدفة في الضربة الإسرائيلية يدعى "الحاج رمضان".

وسبق وأن أفادت "رويترز"، بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الانفجارات ناتجة عن استهداف مجلس شورى حزب الله بحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.