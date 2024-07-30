تكتم رسمي وأنباء متضاربة.. هل فشل الهجوم الإسرائيلي الانتقامي على حزب الله؟

بي بي سي

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم بشكل دقيق في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في مجدل شمس وقتل العديد من الإسرائيليين.

وأضاف جيش الاحتلال أنه في هذا الوقت "لا يوجد تغيير في تعليمات الجبهة الداخلية".

وأكد مصدران أمنيان لوكالة رويترز نجاة القائد الكبير في حزب الله فؤاد شُكر، الذي استهدفه الجيش الإسرائيلي في ضربة جوية على الضاحية الجنوبية في بيروت.

ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر أمنية أن شُكر هو المستهدف في الغارة الإسرائيلية.

ولم يذكر الجيش الإسرائيلي اسم المسؤول الذي استُهدِف.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق أن شخصاً يُدعى علي محمد يحيى، قائد قاعدة الإطلاق في مزارع شبعا، هو المسؤول عما حدث في مجدل شمس.

وتتداول وسائل إعلام إسرائيلية اسم الحاج مُحسن أو فؤاد شكر، كهدف للغارة الإسرائيلية، وهو يعتبر رئيس أركان حزب الله، دون أي تأكيد من المستوى العسكري أو السياسي في إسرائيل حول هذا الاسم.

ونقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الهدف في بيروت هو فؤاد شكر المسؤول عن جميع العمليات العسكرية لحزب الله.

ولم يؤكد حزب الله هذه المعلومات، كما لم يصدر تصريح رسمي إسرائيلي بذلك.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي في حالة "تأهب قصوى" بعد الضربة في بيروت.

وقال وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي، يوآف جالانت، إن حزب الله اللبناني "تجاوز الخط الأحمر"، بعد أن نفذ الجيش ضربة "محددة الهدف" في ضاحية بيروت الجنوبية.

جاء ذلك في منشور له على منصة إكس، بعد دقائق من إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ ضربة استهدفت قيادياً في حزب الله قال إنه مسؤول عن القصف الصاروخي على بلدة مجدل شمس في الجولان المحتل السبت والذي أسفر عن مقتل 12 من الفتية.

وقال مصدر مقرب من حزب الله، إن الغارة الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت "أسفرت عن مقتل شخصين"، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.

ولم تظهر معلومات رسمية إلى الآن عن عدد القتلى والإصابات جراء الغارة.

وأشار سكان من منطقة حارة حريك في الضاحية الجنوبية – تُعتبر معقل حزب الله - لبي بي سي إلى أن "الضربة قوية وسُمعت بجانب مستشفى بهمن".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن الجيش الإسرائيلي استهدف نحو 10 أهداف لحزب الله في جنوب لبنان خلال 24 ساعة الماضية.

وأضاف أدرعي أنه منذ ساعات مساء يوم الاثنين، "تم القضاء على مخرب من حزب الله في منطقة بيت ليف وتم تدمير مستودع أسلحة وبنى إرهابية ومباني عسكرية ومنصة صاروخية استخدمها حزب الله في جنوب لبنان".

كما أعلن حزب الله عن تنفيذ 11 عملية يوم الثلاثاء، ضد مواقع إسرائيلية.