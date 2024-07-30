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BBC

رداً على هجوم بيروت.. حزب الله يطلق سرباً من المسيرات على إسرائيل

09:44 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

أرشيفية

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وكالات

أفادت وسائل إعلام مقربة من حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أن الحزب بدأ بالرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت المصادر أن: "سرب من المسيرات يدخل من لبنان باتجاه الجليل الغربي".

وسبق أن أكد مسؤول في جماعة حزب الله، أن الجماعة رفضت دعوات مبعوثين دوليين لتجنب الرد على هجوم الإسرائيلي الذي كان مرتقب عقب ضربة صاروخية هضبة الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل.

وأضاف المسؤول، في تصريحات صحفية، أن جماعة حزب الله التي نفت تورطها في ضربة يوم السبت التي أدت في مقتل 12 طفلا وفتى أبلغت الوسطاء أنها سترد على أي هجوم إسرائيلي.

وقبل ساعات من هجوم الضاحية دعت إسرائيل سكان المناطق الشمالية إلى تخفيف التجمعات والحد من الأنشطة غير الضرورية.

وقال المجلس الإقليمي لمستوطنات الجولان "يطالب من سكان المناطق الشمالية تخفيف التجمعات والحد من الأنشطة غير الضرورية حتى إشعار آخر".

حزب الله سرب مسيرات طائرات مسيرة الاحتلال الإسرائيلي
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