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وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

09:23 م الثلاثاء 30 يوليو 2024

وزير الخارجية بدر عبد العاطي

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وكالات
شارك وزير الخارجية والهجرة بدر عبدالعاطي، اليوم الثلاثاء، في مراسم تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية الإيرانية "مسعود بزشكيان"، والتي أقيمت في مقر البرلمان بالعاصمة طهران.
وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الرئيس "بزشكيان" استقبل عبد العاطي على هامش مراسم التنصيب، حيث قدم التهنئة للجانب الإيراني بمناسبة إنجاز الانتخابات الرئاسية الإيرانية، مشيراً إلى حرص مصر على المشاركة على مستوى وزير الخارجية تقديراً لهذا الاستحقاق الهام، ومتابعة الحوار حول مسار العلاقات الثنائية حتى تصل إلى مستواها الطبيعي الذى يضمن تحقيق مصالح الشعبين والبلدين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني السيد علي باقري كني حرص أيضاً على استقبال وزير الخارجية والهجرة على هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد، حيث أتيحت الفرصة لعبد العاطي لتقديم التهنئة لنظيره الإيراني، وكذا مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالعلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.

تنصيب الرئيس الإيراني بدر عبدالعاطي مسعود بزشكيان
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