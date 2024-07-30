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BBC

جيش الاحتلال: غارتنا ببيروت استهدفت القيادي المسؤول عن حادث "مجدل شمس"

08:29 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

دانيال هاجاري

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن الجيش استهدف في بيروت القائد المسؤول عن قتل الأطفال في "مجدل شمس" بالجولان السوري المحتل شمالي إسرائيل.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع حالة الاستنفار عقب الضربة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وأشارت القناة الـ 12 العبرية، إلى أن الهجوم على ضاحية بيروت الجنوبية انتهى.

وأكدت وسائل إعلام مقربة من حزب الله، مقتل قيادي بحزب الله بالغارة الجوية على الضاحية الجنوبية.

وكانت وكالة "رويترز" البريطانية للأنباء قالت نقلا عن مصدر أمني لبناني، اليوم الثلاثاء، إن الضربة على ضاحية بيروت الجنوبية استهدفت قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية، أن الشخصية المستهدفة في الضربة الإسرائيلية يدعى "الحاج رمضان".

وسبق وأن أفادت "رويترز"، بسماع دوي انفجار في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكشفت تقارير إعلامية، أن الانفجارات ناتجة عن استهداف مجلس شورى حزب الله بحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية.

دانيال هاجاري مجدل شمس غارة على بيروت الاحتلال الإسرائيلي لبنان
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