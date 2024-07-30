بعد سحب سفيرها لدى باريس.. دبلوماسيون: فرنسا تعتزم تعميق علاقتها مع الجزائر

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن مصدر دبلوماسي، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا عازمة على تعميق علاقتها الثنائية مع الجزائر.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الجزائر، سحب سفيرها من فرنسا وذلك على إثر اعتراف باريس بخصوص المقترح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء: "قررت الحكومة الجزائرية سحب سفيرها لدى الجمهورية الفرنسية بأثر فوري عقب إقدام الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالمخطط المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل نزاع الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية".

وأعلنت الجزائر أن قائما بالأعمال سيتولى مسؤولية التمثيل الدبلوماسي الجزائري في فرنسا".

يأتي هذا القرار بعد اعتراف فرنسا بالمقترح المغربي الخاص بالحكم الذاتي لمنطقة الصحراء المغربية، في إطار السيادة المغربية كأساس وحيد لحل دائم للقضية".