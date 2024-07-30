الأمطار الغزيرة تزيد من معاناة النازحين وتعقد الوضع الإنساني في السودان (فيديو وصور)

كتب- محمود عبدالرحمن:

يعاني آلاف من السودانيين في شوارع مدينة كسلا شرق البلاد، بعد أن تقطعت بهم السبل بسبب هطول أمطار غزيرة تسببت في تفاقم معاناة أكثر من مليون سوداني لجأوا إلى المنطقة هرباً من الحرب المستمرة منذ 15 شهراً.

وألحق موسم الأمطار، أضراراً بالملاجئ وتدمير الطرق، الأمر الذي يعرض الملايين لخطر الإصابة بأمراض تنتقل عبر المياه الراكدة في مناطق واسعة من البلاد.

وتأتي أزمة الأمطار الغزيرة في ظل استمرار تزايد أعداد النازحين داخل السودان، والتي تتجاوز حالياً 10 ملايين شخص بسبب النزاع المستمر منذ أبريل 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

كسلا || مناشدات عاجله لمساعدة النازحين في كسلا بعد امطار اليوم الجمعة ، وضرر بالغ بمراكز الايواء في الولاية بسبب الامطار.#السودان pic.twitter.com/z4XVrClFnF — Mohamed Abdalrhman (@Mohamed05085067) July 26, 2024

ويقيم نحو 765 ألف نازح في ولاية القضارف، بينما تستضيف ولاية كسلا أكثر من 255 ألف نازح، والتي تعرضت بدورها لأشد هطول للأمطار مطلع هذا الأسبوع، وفقاً لتقارير الأمم المتحدة.

وفر 165 ألف شخص من ولاية سنار في أحدث موجة من النزوح، حيث اضطر الكثيرون منهم للسير على الأقدام وسط الأمطار الغزيرة خلال الأسابيع الماضية.

ووصل أكثر من 10 آلاف شخص إلى مدينة كسلا، حيث تجمعوا في عدد قليل من الأماكن المتاحة مثل فناء مدرسة ومستودع فارغ، لكن المياه غمرت هذه الأماكن بسرعة.

أمطار غزيرة في مدينة #كسلا تأثرت بها مراكز إيواء النازحين ؛ مما أدي لارتفاع معاناتهم في الحصول علي الماء والغذاء ووسائل الدفء .. ولاية #كسلا #السودان pic.twitter.com/G4ksiYjz4l — Dr- HanAmin 🇸🇩🦋📿 (@hanaelmeen1) July 26, 2024