لجنة تحقيق إسرائيلية توصي بإغلاق معتقل سدي تيمان

وكالات

كشفت لجنة تحقيق إسرائيلية، عن ظروف صعبة للغاية يخضع لها معتقلون فلسطينيون من قطاع غزة في معتقل سدي تيمان الإسرائيلي، وأوصت بإغلاقه ونقل المعتقلين فيه إلى مصلحة السجون الإسرائيلية.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، إن لجنة استشارية معنية بأوضاع المعتقلين الفلسطينيين من غزة برئاسة القاضي المتقاعد إيلان شيف قدمت استنتاجاتها إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي.

كانت القناة الـ12 الإسرائيلية، قالت إن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام محكمة بيت ليد العسكرية التي تنظر بتمديد توقيف 9 جنود متهمين بتعذيب أسير فلسطيني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن النيابة العسكرية طلبت تمديد اعتقال الجنود بشبهة التنكيل بأسرى فلسطينيين.

وأوقفت الشرطة العسكرية الإسرائيلية 9 من جنود الاحتياط للتحقيق معهم بشبهة الاعتداء جنسيا والتعذيب والتنكيل بالعديد من الأسرى، مما أثار غضب اليمين الإسرائيلي.

كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال، إنه طلب من رئيس الكنيست عقد جلسة طارئة لبحث أحداث سدي تيمان ومعسكر بيت لبيد أمس.

وأضاف زعيم المعارضة، أن صور الأمس تشكل تهديدا خطيرا لصورة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.