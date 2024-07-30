وزير الخارجية البريطاني: الدمار في غزة لا يطاق

وكالات

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن الدمار في غزة لا يطاق، ويجب أن تنتهي الحرب الآن.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني، أننا نرفض الذين يقولون في إسرائيل إنه لا توجد إمكانية لحل الدولتين.

وتابع، أن توسع إسرائيل في المستوطنات هذا العام غير مقبول وقد أثرت هذه القضية مع نتنياهو.

كان الإعلام الحكومي في غزة، قال إن الاحتلال يستهدف المدنيين في المناطق التي أعلنها آمنة داخل القطاع.

وأضاف الإعلم الحكومة، أن إجبار الاحتلال الناس على النزوح من منازلهم جريمة ضد الإنسانية، موضحا أنه يطالب الناس بالتوجه للمناطق التي تفتقر للخدمات ثم يرتكب ضدهم المجازر.

وتابع الإعلام الحكومي، أن الاحتلال خلف دمارا هائلا وكارثة إنسانية بعد انسحابه من بني سهيلا.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء، إلى 39 ألفًا و400 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 90 ألفًا و996 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيدا و73 مصابا.