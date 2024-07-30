وكالات

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن عشرات الإسرائيليين يتظاهرون أمام محكمة بيت ليد العسكرية التي تنظر بتمديد توقيف 9 جنود متهمين بتعذيب أسير فلسطيني.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن النيابة العسكرية طلبت تمديد اعتقال الجنود بشبهة التنكيل بأسرى فلسطينيين.

وكانت الشرطة العسكرية الإسرائيلية أوقفت 9 من جنود الاحتياط للتحقيق معهم بشبهة الاعتداء جنسيا والتعذيب والتنكيل بالعديد من الأسرى، مما أثار غضب اليمين الإسرائيلي.

كان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد قال، إنه طلب من رئيس الكنيست عقد جلسة طارئة لبحث أحداث سدي تيمان ومعسكر بيت لبيد أمس.

وأضاف زعيم المعارضة، أن صور الأمس تشكل تهديدا خطيرا لصورة إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية.