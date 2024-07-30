مقتل 106 أشخاص على الأقل وإصابة 125 جراء انهيار أرضي في الهند

نيودلهي - (د ب أ)

أسفرت انهيارات أرضية في ولاية كيرالا الهندية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل 106 أشخاص، على الأقل، وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا بشكل كبير مع استمرار عمال الإنقاذ والكلاب البوليسية في البحث بين أنقاض المنازل المدمرة، حسبما ذكر مسؤولون وتقارير إخبارية.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الولاية أن المستشفيات المحلية تقوم بعلاج 125 مصابا، على الأقل.

وقالت وزيرة الصحة في ولاية كيرالا، فينا جورج، إنه تم إنقاذ نحو 100 شخص حتى الآن وأنه لا يزال نحو 250 شخصا عالقين.

وأضافت جورج أن الانهيارات الأرضية الضخمة في منطقتين متجاورتين بمنطقة واياناد الجبلية، والتي نجمت عن الأمطار الموسمية الغزيرة، حدثت في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء.

وأظهرت مقاطع مصورة أشجارا مقتلعة ومباني مدمرة وسيارات عالقة وجداول موحلة شاسعة تتدفق عبر منطقة غابات خلابة.

وذكرت صحيفة "ذا هندو" أن الانهيارات الأرضية طمرت قرى وقطعت الطرق في منطقة وياناد الجبلية في ولاية كيرالا اليوم الثلاثاء.

وأعربت جورج عن خشيتها من ارتفاع عدد القتلى لكن التركيز ينصب حاليا على عمليات الإنقاذ التي تعوقها الأمطار المستمرة.

ويتواجد الجيش الهندي في موقع الحادث للمساعدة في الاستجابة المحلية لحالات الطوارئ ولتقديم العون للقوة الوطنية للاستجابة للكوارث.

وقالت جورج إنه يجري إقامة مستشفى مؤقت في المنطقة المتضررة لتوفير العلاج الأساسي والعمل على استقرار حالة المصابين قبل إرسالهم إلى مستشفيات أخرى.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية هطول أمطار غزيرة على المنطقة خلال الـ 24 ساعة القادمة.

ويخشى المسؤولون ارتفاع عدد القتلى حيث إن مئات الأشخاص الذين يعيشون في القرى المتضررة ما زالوا في عداد المفقودين.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه "حزين" بسبب الانهيارات الأرضية.

وقال مودي، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، "تعاطفي مع جميع أولئك الذين فقدوا أحبائهم والصلوات مع المصابين".

وأضاف مودي أن "عمليات الإنقاذ جارية حاليا لمساعدة جميع المتضررين".

كما أعلن مودي عن تعويض قدره 200 ألف روبية (2387 دولارا) لأقارب الضحايا و50 ألف روبية لكل مصاب.

وأظهرت مقاطع مصورة أشجارا مقتلعة ومباني مدمرة وسيارات عالقة وجداول موحلة شاسعة تتدفق عبر منطقة غابات خلابة.

وقال دي.آر ميجاشري، المسؤول في منطقة واياناد، للصحفيين، إنه تم العثور على 36 جثة حتى الآن في المنطقة التي ضربتها الانهيارات الأرضية.

وذكرت قناة إنديا توداي الإخبارية الهندية أنه تم العثور على تسع جثث جرفتها المياه في منطقة مجاورة.

وقال راهول غاندي، زعيم المعارضة في البرلمان الهندي، إن الانهيارات الأرضية أظهرت الحاجة إلى وجود خطة.

وأضاف غاندي "شهدت بلادنا ارتفاعا مزعجا في الانهيارات الأرضية خلال السنوات الأخيرة. إن ما نحتاجه الآن هو خطة عمل شاملة لمعالجة التكرار المتزايد للكوارث الطبيعية في مناطقنا الهشة بيئيا."

ومن المقرر أن يزور غاندي، الذي كان يمثل منطقة واياناد، المنطقة غدا الأربعاء.

وتجلب الأمطار الغزيرة الموسمية في الهند خلال الفترة من حزيران/يونيو وحتى أيلول/سبتمبر راحة كبيرة للمزارعين، لكنها تجلب أيضا الموت والدمار.