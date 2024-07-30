الأمم المتحدة: خطر كبير لحدوث مجاعة بغزة مع استمرار الصراع

وكالات

قالت الأمم المتحدة، إنه لا يزال هناك خطر كبير لحدوث مجاعة في قطاع غزة، مع استمرار الصراع وتقييد وصول المساعدات الإنسانية.

كانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء، إلى 39 ألفًا و400 شخصًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 90 ألفًا و996 شخصًا وسط أوضاع صحية متردية في جميع أنحاء القطاع.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 37 شهيدا و73 مصابا.