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وزير المالية الأوكراني: الحرب تكلفنا أكثر من 135 مليون دولار يوميا

03:58 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو

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كييف - (د ب أ)

قال وزير المالية الأوكراني، سيرجي مارشينكو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب التي تخوضها بلاده في مواجهة روسيا تكلف كييف أكثر من 135 مليون دولار يوميا.

وقال مارشينكو، في مقابلة مع موقع "آر بي سي-أوكرانيا" الإخباري الإلكتروني، إن الإنفاق الشهري على الأمن والدفاع ارتفع إلى 166 مليار هريفنيا (04ر4 مليار دولار).

وتعتزم الحكومة الأوكرانية حاليا إجراء إصلاح ضريبي كبير لتغطية عجز الموازنة البالغ نحو 2ر12 مليار دولار.

وتشمل التغييرات المقترحة زيادة الضريبة العسكرية، التي تم إدخالها لأول مرة في عام 2014 بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم، من 5ر1% إلى 5%. وهذه الرسوم منفصلة عن ضريبة الدخل الرئيسية.

وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن تخضع مشتريات السيارات والمجوهرات لفرض ضريبة عسكرية تبلغ 15 و30% على التوالي.

وذكرت تقارير إعلامية أن مبيعات السيارات الجديدة في المدن الكبرى في أوكرانيا ارتفعت بشكل كبير بعد الإعلان عن تلك الخطط.

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