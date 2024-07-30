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الجيش الإسرائيلي يعلن انسحاب قواته من شرق خان يونس

03:46 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي أرشيفية

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تل أبيب - (د ب أ)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن قواته أكملت مهمتها في خان يونس، بجنوب غزة، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه " تمكنت القوات خلال الأسبوع الماضي، من القضاء على أكثر من 150 شخصا من عناصر المقاومة، وتفكيك أنفاق، ومرافق لتخزين أسلحة، وبنية تحتية، وتحديد مواقع للأسلحة".

وأضاف: "وبالإضافة إلى ذلك، لقد تم خلال عملية مشتركة بين جيش الدفاع الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، إنقاذ تحرير رفات رهائن إسرائيليين، تم قتلهم وخطفهم في السابع من أكتوبر من منطقة خان يونس بواسطة القوات".

ويأتي إعلان الجيش الاسرائيلي بعد انسحاب القوات الإسرائيلية في وقت مبكر صباح اليوم الثلاثاء من شرق خان يونس، بعد ثمانية أيام من التوغل الذي بدأ في 22 الشهر الجاري، مخلفة وراءها المزيد من الدمار والقتلى.

وذكر المركز الفلسطيني للإعلام أنه مع تأكد انسحاب الاحتلال، بدأ الآلاف العودة لمنازلهم وسط دمار هائل حل بالمنطقة .

وأفادت مصادر طبية بـ "انتشال جثامين 14 شهيدا من رفح والبلدات الشرقية لخان يونس جنوبي قطاع غزة بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي".

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