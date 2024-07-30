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وزير خارجية الأردن يؤكد حرص المملكة على أمن وسيادة لبنان

02:52 م الثلاثاء 30 يوليو 2024

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

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بيروت - (د ب أ)

أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي حرص بلاده على أمن وسيادة لبنان ورفضه للتهديدات الإسرائيلية.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الثلاثاء، جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب من الوزير الصفدي الذي عبّر عن "وقوف المملكة الأردنية الهاشمية الى جانب لبنان في هذا الوقت الصعب، كما في كل وقت".

كما شدد الصفدي على" عمل المملكة لمنع التصعيد والحؤول دون الانزلاق الى حرب واسعة"، واضعاً إمكانات بلاده في تصرف لبنان.

أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني أمن وسيادة لبنان التهديدات الإسرائيلية للبنان وزير خارجية الأردن
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