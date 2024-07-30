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الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمر 90% من البنى التحتية في شرق خان يونس

02:49 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

البنى التحتية في شرق خان يونس أرشيفية

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(وكالات)

قالت هيئة الدفاع المدني بقطاع غزة، اليوم الثلاثاء، إنها تلقت 200 بلاغ عن فقدان مواطنين فلسطينيين منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي عمليته العسكرية شرقي مدينة خان يونس جنوب القطاع.

وأفاد الدفاع المدني، أن انتشل جثامين 42 شهيدًا من منطقة بني سهيلا عقب تراجع قوات الاحتلال الإسرائيلي من مناطق شرقي خان يونس، مضيفًا أنه جاري العمل من أجل انتشال جثامين باقي الشهداء.

وأضاف الدفاع المدني، أن جهود الإنقاذ جارية في ظل إغلاق قوات الاحتلال للطرق وتدمير 90% من البنية التحتية.

وصرح الدفاع المدني، أن قوات الاحتلال منعتهم من انتشال المصابين ما أدى لوفاتهم وتحلل جثثهم بما يخالف الحقوق الأساسية.

وقال الدفاع المدني، إن أعداد الشهداء في خان يونس أكثر مما كان متوقع، مشيرًا إلى سقوط 300 شهيد على الأقل.

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