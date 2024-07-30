"أساس التوصل لحل سياسي".. فرنسا تعترف بمخطط المغرب بخصوص الصحراء الغربية

(وكالات)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في رسالة، اليوم الثلاثاء، إن فرنسا ترى أن مخطط المغرب بخصوص الحكم الذاتي لمنطقة الصحراء الغربية في إطار السيادة المغربية هو الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي للقضية.

ويدور النزاع، الذي تعود جذوره إلى عام 1975، بين المغرب الذي يقول إنه صاحب السيادة على الصحراء الغربية وبين جبهة البوليساريو الممثلة لسكان الإقليم والتي تقول إن المنطقة من حقهم.

وسارت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، على حبل دبلوماسي مشدود بشأن هذه القضية بين الرباط والجزائر التي تدعم جبهة البوليساريو. وأيَد معظم حلفاء فرنسا الغربيين بالفعل خطة المغرب.

وقال ماكرون في رسالته لعاهل المغرب الملك محمد السادس في العيد الوطني للمغرب “بالنسبة لفرنسا، فإن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية”.

وأضاف “دعمنا لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وثابت”، مضيفا أن هذا المخطط “يشكل، من الآن فصاعدا، الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه طبقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.

ورحب الديوان الملكي المغربي في بيان بالإعلان الفرنسي قائلا إنه يشكل “تطورا هاما وبالغ الدلالة في دعم السيادة المغربية على الصحراء”.

وقال ماكرون في الرسالة إنه “يعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية” وإن بلاده “تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي”.