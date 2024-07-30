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إعلام عبري: السلطات الإسرائيلية تمتلك 75 ملفًا عن ارتكاب انتهاكات بحق الأسرى الفلسطينيين

02:24 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

الأسرى الفلسطينيين

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(وكالات)

قالت القناة الـ13 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إنه جهات التحقيق في الشرطة العسكرية الإسرائيلية، لديها 75 ملف تحقيق لجنود ارتكبوا مخالفات بحق الأسرى الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة منذ الـ7 من أكتوبر الماضي.

وأضافت القناة العبرية، أن من بين إجمالي ملفات التحقيق يوجد 30 تحقيقا مع جنود متسببين في مقتل أسرى في معسكر سديه تيمان بصحراء النقب.

واقتحم مئات المستوطنين المتطرفين، سجن سديه تيمان في النقب أمس الاثنين، عقب وقوع اشتباكات بين محققين الشرطة العسكرية وبين جنود إسرائيليين يتم التحقيق معهم بتهمة ارتكاب انتهاكات واعتداءات بحق أسرى فلسطينيين.

الأسرى الفلسطينيين انتهاكات بحق الأسرى حرب غزة طوفان الأقصي
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