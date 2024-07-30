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وزير الخارجية اللبناني: نجري اتصالات لمنع توسع الحرب

02:19 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب

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بيروت - ( د ب أ)

كشف وزير الخارجية اللبناني عبدالله بو حبيب، اليوم الثلاثاء، النقاب عن إجراء اتصالات لـ "منع توسع الحرب".

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن بو حبيب قوله ، بعد اجتماعه اليوم مع رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي :"عرضنا التطورات الراهنة والاتصالات التي نجريها لمنع توسع الحرب".

وأضاف الوزير: "أرسلت ردا على كلام المندوب الاسرائيلي في بروكسل على خلفية مهاجمته للبنان، كذلك سيكون لنا رد اخر على شكوى إسرائيل التي قدمتها ضد لبنان في الأمم المتحدة".

وتهدّد إسرائيل باستهداف لبنان رداً على اتهامها حزب الله اللبناني باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان بصاروخ مساء يوم السبت الماضي ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً، ونفى حزب الله نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادثة.

عبدالله بو حبيب وزير الخارجية اللبناني لبنان
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