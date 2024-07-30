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قيادي بحزب الله: الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل

01:28 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

حزب الله اللبناني

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بيروت - (د ب أ)

أكد مصدر قيادي في حزب الله اللبناني اليوم الثلاثاء الرد حتما على أي "اعتداء" إسرائيلي، مشدد على أن "الاجتياح البري للبنان سيكون حافزا لنضع أولى أقدامنا في الجليل".

وقال المصدر ، في تصريح لقناة "الجزيرة" القطرية نشرته اليوم :"نأخذ التهديدات الإسرائيلية على محمل الجد وأعددنا للأمر كامل عدته" ، مشيرا إلى أن "مصطلح العدو عن ضربة قاسية ومحدودة لا يعنينا بشيء، لأنه عدوان بمعزل عن حجمه".

وأضاف :"أبلَغَنا الموفدون باتصالهم بالعدو لتجنيب المدنيين ولكننا لا نثق بعدونا، لافتا إلى أن "الموفدين طرحوا علينا عدم الرد على العدوان المرتقب وقد أبلغناهم رفضنا ذلك".

وتابع :"سنرد حتما على أي اعتداء إسرائيلي وقيادة المقاومة ستقرر شكل الرد وحجمه على أي عدوان محتمل" ، موضحا أنهم "قادرون على قصف المنشآت العسكرية في حيفا والجولان ورامات ديفيد بشكل قاس وعنيف".

ومضى قائلا :"لا نتوقع اجتياحا بريا ولو محدودا للبنان لكننا في حالة جاهزية كاملة"، مؤكدا أن "التبني الأمريكي لرواية العدو لم يفاجئنا ، وسبق وتبنى روايته بمجزرة المعمداني".

وتهدّد إسرائيل باستهداف لبنان، وتتهم حزب الله اللبناني باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان بصاروخ مساء يوم السبت الماضي ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً، ونفى حزب الله نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادثة

حزب الله اللبناني الاجتياح البري للبنان التهديدات الإسرائيلية للبنان
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