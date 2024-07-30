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البرلمان التركي يوافق على التخلص من الكلاب الضالة في ظروف معينة

12:20 م الثلاثاء 30 يوليه 2024

البرلمان التركي

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إسطنبول - (د ب ا)

صدق البرلمان التركي اليوم الثلاثاء على مسودة قانون تتيح قتل الكلاب الضالة في ظروف معينة، حسبما أفادت وكالة الاناضول التركية للأنباء.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن مسودة القانون تنص على جمع الكلاب الضالة في أماكن إيواء وتظل فيها حتى يتم تبنيها .

وأضافت المسودة أن الكلاب التي تمثل خطرا على الصحة أو التي لا يمكن التحكم في أفعالها أو مصابة بأمراض لا يمكن علاجها ربما يتم التخلص منها.

وألزمت مسودة القانون البلديات ببناء أماكن إيواء بحلول نهاية 2028، على أن يتم إنفاق 5ر0% من دخلها لتحقيق هذا الهدف.

وسوف يتم معاقبة مسؤولي البلديات الذين لا يتلزمون بالقواعد بالسجن لفترة تصل إلى عامين.

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