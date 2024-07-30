هآرتس: 48 أسيرًا فلسطينيًا استشهدوا داخل السجون الإسرائيلية منذ اندلاع الحرب

(وكالات)

قالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن 48 أسيرًا فلسطينيًا، لقوا حتفهم في السجون الإسرائيلية منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضافت الصحيفة العبرية، أن من بين إجمالي الشهداء المعتقلين، يوجد 36 أسيرًا تم اعتقالهم من قطاع غزة وارتقوا في سجن سدي تيمان، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

واقتحم مئات المستوطنين الإسرائيليين سجن سدي تيمان أمس الاثنين، إثر نشوب خلافات بين محققين وعدد من جنود الجيش الإسرائيلي المتواجدين داخل السجن أثناء التحقيق معهم بشبهة ارتكاب اعتداءات وانتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين.

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتحقيق مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، بشبهة منع وصول الشرطة الإسرائيلية للتعامل مع أحداث العنف التي جرت داخل سجن سدي تيمان.