جالانت يطالب نتنياهو بالتحقيق في منع وصول الشرطة إلى معسكر سدي تيمان

(وكالات)

قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتحقيق في منع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قوات الشرطة من التحرك ضد مقتحمي معسكر سدي تيمان.

وأضافت القناة العبرية، أن جالنت طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بمحاسبة أعضاء الكنيست والوزراء الذين شاركوا في اقتحام المعسكر.

ويأتي ذلك، عقب اقتحام مئات المستوطنين المتطرفين الإسرائيليين لسجن سدي تيمان في صحراء النقب، إثر نشوب اشتباكات بين جنود إسرائيليين ومحققين إثر التحقيق معهم في ارتكاب انتهاكات بحق المعتقلين الفلسطينيين داخل السجن.

ويعتقل جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الأسرى الفلسطينيين من قطاع غزة في سجن سدي تيمان، ووجهت الشرطة العسكرية الإسرائيلية اتهامات إلى الجنود بالاعتداء جنسيا والتعذيب والتنكيل بعديد من الأسرى.