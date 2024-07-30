إعلان

BBC

فنزويلا تطلب من 7 دول لاتينية سحب موظفيها الدبلوماسيين

10:58 ص الثلاثاء 30 يوليه 2024

علم فنزويلا

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث

كاراكاس - (د ب أ)

طلبت فنزويلا يوم الاثنين من حكومات الأرجنتين وتشيلي وكوستاريكا وبيرو وبنما وجمهورية الدومينيكان وأوروجواي سحب موظفيها الدبلوماسيين المعتمدين في البلاد.

كما طالبت بسحب الموظفين الدبلوماسيين الفنزويليين المعتمدين في تلك الدول.

وتتهم فنزويلا الدول السبع بالتدخل في شؤونها الداخلية، خاصة الانتخابات الرئاسية التي جرت يوم الأحد وأسفرت عن إعادة انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو لولاية ثالثة. ووصفت فنزويلا تلك الدول بأنها "تابعة لواشنطن وملتزمة بمبادئ الفاشية الدولية".

وأعلن المجلس الوطني الانتخابي في فنزويلا يوم الاثنين فوز مادورو في الانتخابات الرئاسية.

فنزويلا سحب موظفين دبلوماسيين دول لاتينية انتخابات فنزويلا
تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
جالانت يطالب نتنياهو بالتحقيق في منع وصول الشرطة إلى معسكر سدي تيمان

إعلان

إعلان