هليفي: وصلنا بيت ليد لنتأكد من عدم حصول أمر خطير

وكالات

قال رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هليفي، إن جيش الاحتلال يساند جنوده وقوات الاحتياط، مضيفا "وصلنا إلى بيت ليد لنتأكد من عدم حصول أمر خطير".

وأكد هليفي أن وصول مثيري الشغب ومحاولات اقتحام المعسكرات تصرفات خطيرة ومخالفة للقانون وهي فوضى تمس بالجيش.

وفي وقت سابق، قالت "يسرائيل هيوم" إن هليفي علق اجتماعا عملياتيا بشأن الجبهة الشمالية وانطلق نحو معسكر بيت ليد.

كان رئيس حزب العمل الإسرائيلي، قال إن حكومة بن غفير تدعم التمرد والفوضى داخل الجيش بأمر من وزير منتهك للقانون.

وأضاف رئيس حزب العمل، أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير يعرض إسرائيل ومواطنيها وأمنها للخطر، موضحا أن اختفاء الشرطة بشكل متعمد وتجاهلها الهجوم على معسكر ومحكمة بيت ليد ليس صدفة.

وتابع، أنه على الشرطة التدخل فهي ليست شرطة حزب فاشي على رأسه وزير يدعم الانقلاب على القانون.