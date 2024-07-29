خبير عسكري أوكراني : مقاتلات إف 16 قادرة على حماية سماء البلاد

كييف- (د ب أ)

قال خبير الطيران العسكري الأوكراني أناتولي خراتشينسكي اليوم الاثنين، إنه يمكن للمقاتلات الأمريكية إف 16 المقرر تسليمها إلى أوكرانيا في المستقبل القريب أن تساهم بشكل كبير في تأمين المجال الجوي للبلاد ضد الهجمات الروسية.

وأضاف خراتشينسكي في حديثه للتليفزيون الأوكراني، إن المقاتلات ستقدم:" العديد من الاحتمالات الممكنة للحماية الأساسية للمجال الجوي".

وأوضح الخبير العسكري أن المقاتلات المنتظر استلامها ستكون أكثر فعالية من أنظمة الدفاع الجوي التي تمتلكها أوكرانيا في الوقت الحالي.

ويرى خراتشينسكي أن وصول أول دفعة من المقاتلات الامريكية إف 16 ستقلل بشكل كبير من استخدام الصواريخ ، لأنه من المرجح أن تتراجع هجمات الطائرات الروسية.

ورغم ذلك، لم يتوقع الخبير العسكري خوض معارك جوية، لأن الهدف الرئيسي هو تأمين المجال الجوي الأوكراني من الهجمات الصاروخية.

وقال إن الاستخدام المحتمل لصواريخ جو-جو التي تحملها مقاتلات إف 16 ضد هجمات المقاتلات الروسية وحده ينبغي أن يساعد في تأمين المجال الجوي.

شار إلى أن أوكرانيا طالبت العديد من الدول الأوروبية بتزويدها بطائرات غربية حديثة وبتدريب طياريها لتمكينها من التصدي للتفوق الجوي الروسي في الحرب التي تشنها موسكو منذ فبراير عام 2022.