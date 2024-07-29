تطورات بملف وقف بريطانيا المحتمل تصدير أسلحة لإسرائيل

وكالات

قالت هيئة البث الإسرائيلية، إنه من المتوقع أن تعلن بريطانيا وقف تصدير أسلحة لإسرائيل.

وأضافت هيئة البث، أن من أسباب إعلان بريطانيا المتوقع رفض إسرائيل زيارة الصليب الأحمر معتقلين في سدي تيمان.

ونقلت التلغراف عن مصادر قولها، إن تعليق الأسلحة البريطانية المحتمل أثار الغضب والقلق داخل الحكومة الإسرائيلية.

وأضافت التلغراف عن متحدث باسم الحكومة البريطانية، أن مراجعة امتثال إسرائيل للقانون الدولي لا تزال جارية.

كانت صحيفة هآرتس نقلت عن مصادر قولها، إن بريطانيا تدرس الإعلان خلال الأيام المقبلة عن وقف صادرات دفاعية إلى إسرائيل.