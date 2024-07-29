حزب الله يستهدف مواقع إسرائيلية عدة بالأسلحة الصاروخية

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيان أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الإثنين، تجمعاً لجنود إسرائيليين في ‏محيط موقع الراهب الإسرائيلي بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.

وكان حزب الله قد أعلن في بيانات منفصلة سابقة بعد ظهر اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا مواقع البغدادي والراهب والمالكية الإسرائيلية بالعشرات من صواريخ الكاتيوشيا وبالصواريخ الموجهة والأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله إن القصف جاء "رداً على ‌‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا". ‏

وأعلن حزب الله في بيان عصر اليوم الاثنين، أن عناصره استهدفوا التجهيزات الفنية الإسرائيلية ‌‏المستحدثة التي تم تثبيتها مؤخرًا في تلة الكرنتينا بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة ما ‏أدى ‏إلى تدميرها.

واستهدف عناصر حزب الله بعد ظهر اليوم الاثنين دبابة "ميركافا" في موقع الراهب الإسرائيلي بصاروخ موجّه، كما استهدفوا موقعي العبادوحدب يارين الإسرائيليين بالأسلحة المناسبة.

وأغارت طائرة مسيرة إسرائيلية عصر اليوم، بصاروخ موجه على سيارة قرب بركة بلدة "كونين" في جنوب لبنان، وأفيد عن وقوع إصابات.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدات ميس الجبل ومركبا وعيترون وعيتا الشعب وكفركلا ومنطقة هورا الواقعة بين بلدتي كفركلا وديرميماس في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات جوية استهدفت مزرعة في أطراف بلدة كفر حمام وبلدة حولا وأحد المنازل في بلدة "رب_ثلاثين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة المنار" المحلية التابعة لحزب الله.

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم اثنين من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 415 قتيلا .

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة صباح اليوم على الطريق الذي يربط بلدتي شقرا و ميس الجبل قرب قلعة دوبيه، أسفرت عن إصابة شخصين وبعد اقتراب شخصين آخرين على دراجة نارية من المكان لتفقدهما، استهدفتهما طائرة مسيّرة إسرائيلية، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة طفل كان على شرفة منزله القريب من المكان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وتهدّد إسرائيل باستهداف لبنان رداً على اتهامها حزب الله باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان السوري بصاروخ مساء أول أمس السبت ، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً. ونفى حزب الله نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادثة.