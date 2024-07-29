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BBC

المقاومة: نطالب بتحقيق دولي في الجرائم بحق الأسرى

08:35 م الإثنين 29 يوليه 2024

السجون الإسرائيلية

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وكالات

طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، بلجنة تحقيق دولية في الجرائم الفظيعة والوحشية بحق الأسرى.

وقالت حماس، إن الانتهاكات الوحشية التي تجري في قاعدة سدي تيمان تؤكد طبيعة الكيان الاحتلالي المارق عن القيم الإنسانية.

كان رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قال إن غالبية معتقلي غزة لا يزالون رهن جريمة الإخفاء القسري.

وأضاف رئيس نادي الأسير، أن معسكر سديه تيمان العنوان الأكبر لجرائم التعذيب في حق معتقلي غزة، موضحا أن الاحتلال يواصل احتجاز جثامين العشرات من معتقلي غزة الذين استشهدوا في المعسكرات والسجون.

وتابع: "نؤكد ضرورة عقد جلسة لهيئة الأمم المتحدة بشأن ما يتعرض له أسرانا بسجون الاحتلال ومعسكراته".

كان منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي للاتصالات الإستراتيجية في البيت الأبيض جون كيربي، قال إنه لا يزال هناك وقت ومساحة لحل دبلوماسي للتصعيد بين إسرائيل وحزب الله.

وأضاف كيربي، "دعمنا لأمن إسرائيل قوي وراسخ ضد كل التهديدات المدعومة من إيران التي تشمل حزب الله".

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