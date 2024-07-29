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BBC

يونيفيل: ما يحدث بين لبنان وإسرائيل مثير للقلق

08:31 م الإثنين 29 يوليو 2024

هجوم إسرائيلي بجنوب لبنان أرشيفية

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وكالات

قال الناطق باسم قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة جنوب لبنان (يونيفيل) للجزيرة، إن قرار مجلس الأمن 1701 يواجه تحديا كبيرا والطرفان ينتهكانه.

• ولفت الناطق باسم اليونيفيل، إلى أنه لا يزال هناك مجال للمفاوضات ولا طرف يريد الحرب.

• وأكد أنه لا حل عسكريا للنزاع بين لبنان وإسرائيل والحل دبلوماسي، مشيرًا إلى أن ما يحدث بين لبنان وإسرائيل مثير للقلق.

• وأضاف "نتواصل مع كل الأطراف لنزع فتيل التوتر وتجنب نزاع أوسع، واتصالاتنا مفتوحة مع كل الأطراف ونواصل مهمتنا على الأرض.

لبنان يونيفيل إسرائيل مجلس الأمن
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