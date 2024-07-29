نتنياهو يزعم أن حماس تمنع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى

وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمنع التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

• وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب لم تغير أيا من شروطها لاتفاق بشأن غزة.

• وفيما سبق (حماس) إن نتنياهو عاد إلى "إستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب" من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل.

وأضافت حماس أن شروط نتنياهو تراجع عما نقله الوسطاء كورقة إسرائيلية كانت جزءا من مشروع الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي