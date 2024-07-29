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BBC

نتنياهو يزعم أن حماس تمنع التوصل إلى صفقة تبادل أسرى

08:27 م الإثنين 29 يوليه 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تمنع التوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

• وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن تل أبيب لم تغير أيا من شروطها لاتفاق بشأن غزة.

• وفيما سبق (حماس) إن نتنياهو عاد إلى "إستراتيجية المماطلة والتسويف والتهرب" من التوصل إلى اتفاق بشأن صفقة التبادل.

وأضافت حماس أن شروط نتنياهو تراجع عما نقله الوسطاء كورقة إسرائيلية كانت جزءا من مشروع الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن الدولي

بنيامين نتنياهو صفقة تبادل الأسرى حماس
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