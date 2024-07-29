"لن تبقى لكم دبابات".. القسام تبث رسالة مصورة موجهة للمقاومة اللبنانية

وكالات

بثت كتائب عز الدين كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) رسالة مصورة قالت إنها موجهة للمقاومة اللبنانية تعرض فيها مدرعات إسرائيلية مدمرة في رفح جنوبي قطاع غزة.

وقبل أيام نشر الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله - اليوم الاثنين، مقطع فيديو موجه إلى ـ"جيش" الاحتلال الإسرائيلي، يحمل عنوان "لن تبقى لكم دبابات".

وأظهر الفيديو قدرات حزب الله الصاروخية المضادة للدروع، وحمل صوت أمينه العام، السيد حسن نصر الله، وهو يهدد القادة الإسرائيليين إذا قرروا التوغل في الأراضي اللبنانية، قائلاً : "إذا جاءت دباباتُكم إلى لبنان وإلى جنوبي لبنان فلن تعانوا نقصاً في الدبابات، لأنه لن تبقى لكم دبابات".

وتضمّنت المشاهدُ في المقطعٍ المصور عدة استهدافاتٍ سابقة لدبابات العدو في الجبهة الشمالية، بالإضافةِ إلى صور الصواريخ وعمليات الإطلاق، وبعض مشاهد لجنود حزب الله بكامل جهوزيتِهم.

وكان الأمين العام لحزب الله، خلال كلمةٍ له بمُناسبة إحياء العاشر من محرم – ذكرى عاشوراء، كان قد ذكر هذه العبارة رداً على تصريح لوزير الحرب الإسرائيلي “يوآف جالانت” بأنّ “الدبابة التي تخرج من معركة رفح يمكنها الوصول إلى الليطاني”.

واعترف جيش الاحتلال اعترف مؤخّراً، للمرة الأولى منذ بدء الحرب، بأنه يعاني من نقص في الدبابات؛ بسَببِ تضررها في جبهات القتال في غزة والشمال.





