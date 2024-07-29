ألمانيا ترفض تهديدات بوتين بشأن نشرها لصواريخ أمريكية

برلين- (د ب أ)

دافعت الحكومة الألمانية مجددا عن عملية النشر المقرر تنفيذها لصواريخ أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من اتخاذ إجراءات عسكرية انتقامية.

وقالت كريستيانه هوفمان المتحدثة باسم الحكومة الألمانية اليوم الاثنين، إن برلين حددت بالفعل أسباب نشر صواريخ أمريكية اعتبارا من عام 2026 والتي يمكن أن يصل مداها إلى أماكن بعيدة مثل روسيا.

وأضافت هوفمان:" نظراً لأن روسيا غيرت التوازن الاستراتيجي في أوروبا وتهدد أوروبا وألمانيا بصواريخ كروز – يتعين علينا أن نؤسس لهذا الردع".

وكان بوتين حذر أمس الأحد، من نشوب أزمة صواريخ على غرار الحرب الباردة وقال إن موسكو ستضطر حينها إلى اتخاذ إجراءات "مماثلة" كرد على خطة واشنطن وبرلين.

وأوضح بوتين إن بلاده لن تشعر بعد الآن بالتزامها بالحظر السابق على الأسلحة النووية متوسطة المدى المنطلقة من الأرض.

وقال بوتين أمس الأحد، خلال فعاليات في سان بطرسبرج بمناسبة يوم البحرية في روسيا " في حال نفذت الولايات المتحدة مثل هذه الخطط، سوف نعتبر أنفسنا متحررين من توقف أحادي مفترض سابقا عن نشر أسلحة هجومية متوسطة وقصيرة المدى، بما في ذلك زيادة قدرات القوات الساحلية للبحرية".

وكانت واشنطن قد قالت هذا الشهر إنها سوف تبدأ في نشر أسلحة طويلة المدى بصورة دورية بما في ذلك صواريخ كروز توماهوك و "أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت" في ألمانيا ابتداء من عام 2026 من أجل الردع.

وأضاف بوتين أن هذه الأسلحة سوف تتمكن من الوصول للبنية التحتية الروسية الدفاعية المهمة خلال نحو 10 دقائق.

يشار إلى أن معاهدة القوات النووية متوسطة المدى التي تحظر مثل هذه الأسلحة لم تعد سارية المفعول منذ انسحاب الولايات المتحدة منها رسميا في عام 2019.