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نتنياهو "يدين بشدة" اقتحام معسكر سدي تيمان

06:23 م الإثنين 29 يوليو 2024

بنيامين نتنياهو

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وكالات

قال ديوان رئاسة وزراء الاحتلال الإسرائيلية، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أدان بشدة اقتحام معسكر سدي تيمان، وطلب "تهدئة النفوس فورا".

كانت صحيفة "هآرتس" نقلت عن جندي إسرائيلي يخدم بمعسكر سديه تيمان قوله، إنه "لا يوجد أي ضابط يدير الحدث وقد فقدنا السيطرة" وأنه لا يوجد قوات أمن يمكنها التعامل مع المتظاهرين.

كما قالت هآرتس إن معطيات للجيش أظهرت إجراء تحقيق مع جنود في 48 حالة استشهاد فلسطينيين أغلبهم أسرى اعتقلوا من غزة.

وأضافت أن 36 من الوفيات الجاري التحقيق بشأنها كانت في معسكر سديه تيمان.

كانت القناة 12 نقلت عن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي قوله، إن اقتحام قاعدة سدي تيمان حادث خطير جدا ومخالف للقانون.

وأضافت القناة، أن اقتحام القاعدة يعرض أمن الدولة للخطر ونعمل على استعادة النظام هناك.

بنيامين نتنياهو سدي تيمان حكومة الاحتلال
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