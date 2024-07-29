حزب الله اللبناني يستهدف موقعين إسرائيليين بالصواريخ

بيروت- (د ب أ)

أعلن حزب الله اللبناني في بيانين منفصلين أن عناصره استهدفوا بعد ظهر اليوم الاثنين، تموضعًا لجنود إسرائيليين في موقع "‏الراهب" الإسرائيلي بالصواريخ الموجهة، ومنظومة فنية ‏تجسسية في موقع" المالكية" الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة.

وقال حزب الله إن القصف جاء "رداً على ‌‌‌‌‌‏‌‌‌‏‌‌‏الاعتداء والاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة شقرا". ‏

وكان " حزب الله" قد أعلن في بيان بعد ظهر اليوم الاثنين أن عناصره استهدفوا موقع البغدادي الإسرائيلي بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية بعد ظهر اليوم بلدتي عيترون وعيتا الشعب في جنوب لبنان.

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي غارة جوية استهدفت مزرعة في أطراف بلدة كفرحمام في جنوب لبنان، بحسب ما أعلن مراسل قناة المنار المحلية التابعة لحزب الله.

كما قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف بلدتي ميس الجبل ومركبا في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة جوية استهدفت بلدة حولا وأغارت فجرا بصاروخين على أحد المنازل في بلدة "رب_ثلاثين" في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنت قناة المنار" المحلية التابعة لـ " حزب الله".

ونعت المقاومة الإسلامية في لبنان اليوم اثنين من عناصرها ليرتفع عدد الذين سقطوا على طريق القدس إلى 415 قتيلا.

واستهدفت طائرة مسيّرة إسرائيلية سيارة صباح اليوم على الطريق الذي يربط بلدتي شقرا و ميس الجبل قرب قلعة دوبيه، أسفرت عن إصابة شخصين وبعد اقتراب شخصين آخرين على دراجة نارية من المكان لتفقدهما، استهدفتهما طائرة مسيّرة إسرائيلية، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة طفل كان على شرفة منزله القريب من المكان.

وتشهد المناطق الحدودية في جنوب لبنان تبادلاً لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وعناصر تابعة للمقاومة الإسلامية في لبنان، منذ الثامن من أكتوبر الماضي بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة غزة.

وتهدّد إسرائيل باستهداف لبنان رداً على اتهامها حزب الله باستهداف بلدة مجدل شمس في الجولان السوري بصاروخ مساء أول أمس السبت ، ما أدى إلى مقتل 12 مدنياً، ونفى حزب الله نفيًا قاطعًا مسؤوليته عن الحادثة.