بزشكيان لماكرون: أي هجوم على لبنان ستكون عواقبه وخيمة

وكالات

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن إيران لن تدخر جهدا لإنهاء حرب غزة واستقرار المنطقة ونأمل من الدول الأخرى تحمل مسؤولياتها.

وأضاف الرئيس الإيراني، أنه إذا هاجم الكيان الصهيوني لبنان فسيرتكب خطأ كبيرا ستكون له عواقب وخيمة.

كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قالت أمس الأحد، إنه تم تحديد الهدف الذي سيتم قصفه في لبنان وطرحه للكابينت للمصادقة عليه.

وكشفت الصحيفة العبرية، أن الهدف الذي ينوي جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه في لبنان محدود لكن تأثيره قوي.

وكانت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي قالت، الأحد، إن الجيش أعد سيناريوهات محتملة للهجوم على لبنان ووضعها أمام القيادة السياسية، موضحة أن من بين السيناريوهات المطروحة مسارات عمل عسكري أكثر صرامة من ذي قبل.

وأكدت إذاعة الاحتلال، أن إسرائيل غير معنية بحرب شاملة مع حزب الله وإنما بتوجيه ضربة موجعة له فقط.

وأشارت إلى أن مسؤولين بالأجهزة الأمنية يؤكدون للقيادة السياسية أن الخطط الموضوعة قابلة للتنفيذ فورا.

ونقلت عن مسؤولين سياسيين قولهم، إن "نريد إيلام حزب الله دون الانجرار إلى حرب إقليمية واسعة".

بدورها، قالت القناة 12 العبرية نقلا عن مصادر، إن هناك تقديرات بأن إسرائيل سترد بقوة على حزب الله لكن على نحو لا يقود إلى حرب شاملة.